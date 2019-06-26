S-Oil ثالث أكبر مصفاة في كوريا الجنوبية تحقق أرباحًا فصلية قدرها 255 مليار وون

أعلنت شركة إس- أويل كبرى شركات تكرير في كوريا الجنوبية والمملوكة لشركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء أنها أكملت بناء منشآت لإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية سيعزز من تواجدها بالبلاد.

بدأت “إس-أويل” التي تُعدّ ثالث أكبر مصفاة في البلاد، مشروعًا بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي لبناء مجمع لتطوير المخلفات ومجمع للمراحل النهائية لمنتجات الأوليفين في أولسان التي تقع على بعد حوالي 414 كيلومترًا من جنوب شرق سيئول.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن “كيم تشول-سو رئيس مجلس إدارة “إس-أويل” قوله في حفل افتتاح المنشآت في سيئول والذي حضره كلٌّ من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إن “الانتهاء بشكل ناجح من أكبر مشروع على الإطلاق في صناعة التكرير والبتروكيماويات في كوريا الجنوبية يُعد تحولًا مبتكرًا لشركة إس-أويل، فهو مشروع ينقل الشركة إلى مرحلة جديدة من صناعة البتروكيماويات سعيا لتعزيز الصناعة وتأمين أحد محركات النمو المستقبلية.”

وحدة للتكسير الحفزي

يحتوي المجمع الجديد الذي استغرق بناؤه 3 سنوات، على وحدة للتكسير الحفزي عالي الشدة للنفط الخام تصل قدراتها الإنتاجية إلى 76 ألف برميل يوميًا، ووحدة أخرى لنزع الكبريت المهدرج من الرواسب تبلغ سعتها اليومية 63 ألف برميل، ومصنع لأكسيد البروبيلين ومصنع للبولي بروبيلين بالإضافة إلى 8 منشآت صناعية أخرى بما في ذلك ما يشمل صهاريج التخزين.

ويُعدّ مجمع تطوير المخلفات منشأة لإعادة معالجة الرواسب النفطية ذات القيمة المنخفضة مثل الوقود الثقيل والإسفلت، وتحويلها إلى بنزين وبروبيلين. في حين يهتم مجمع منتجات الأوليفين بمعالجة البروبيلين وتحويله إلى منتجات بتروكيماوية عالية القيمة مثل مادة البولي بروبيلين وأكسيد البروبيلين وستعمل هذه المنشآت الصناعية على توسيع نطاق أعمال الشركة ورفع حصتها البتروكيماوية من 8% إلى 13%، وفقًا لـ إس-أويل.

زيادة ربحية الشركة

هذا وأضافت الشركة أن المنشآت الجديدة ستساعد على زيادة ربحيتها حيث إن نسبة الوقود الثقيل بما في ذلك ما يشمل زيت الوقود والأسفلت والمعروفة بأسعارها الأقل من النفط الخام، ستنخفض من 12% إلى 4%.

ذكرت إس-أويل أيضًا أنها تسعى إلى عملية تحول أكبر من خلال إطلاق مشروعها الثاني للبتروكيماويات مع شركة أرامكو السعودية التي تُعدّ أكبر شركة نفط في العالم فضلًا عن كونها المساهم الأكبر في إس-أويل بحصة تزيد على 63%.

مبيعات مليارية

يُذكر أن الشركة سبق وأن وقعت في أوائل الأسبوع الجاري مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية لإطلاق مشروع بقيمة 6 مليارات دولار. بموجب الاتفاقية ستقوم إس-أويل ببناء منشأة صناعية جديدة للبتروكيماويات بحلول عام 2024.

وتُعد إس-أويل ثالث أكبر مصفاة للنفط في كوريا الجنوبية، حقّقت الشركة مبيعات بقيمة 5.42 ترليون وون (4.6 مليار دولار أمريكي) بالإضافة إلى أرباح تشغيلية بلغت 255 مليار وون في الربع الأول من العام الجاري.