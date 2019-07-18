آخر التطورات حول صفقة حجازي والأهلي

المواطن - محمد سمعه

أبدى النادي الأهلي بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، رغبته القوية في التعاقد مع اللاعب المصري أحمد حجازي مدافع نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي ومنتخب مصر.

ويسعى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتأمين صفوفه الدفاعية بضم حجازي الذي قدّم مستويات مميزة مع نادي ويست بروميتش آلبيون في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى بالموسم الماضي.

وقالت تقارير صحافية، إن مفاوضات الأهلي للتعاقد مع أحمد حجازي باتت في طريقها للفشل، وذلك بسبب رغبة ويست بروميتش آلبيون في نيل أربعة ملايين ونصف المليون يورو للموافقة على بيع أحمد حجازي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقيل إنه في حال لم ينجح الأهلي في ضم أحمد حجازي، فستتجه إدارة الأهلي للتعاقد مع الأوروغوياني مارتن كاسيريس مدافع يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني سابقًا.

وكان أحمد حجازي شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 وكأس أمم إفريقيا 2019، وبطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا.

وودّع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من دور ثمن النهائي، وذلك بالخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.