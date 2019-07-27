آرسنال يقترب من ضم صفقته المفضلة

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية إنجليزية، أن نادي آرسنال الإنجليزي أصبح قريبًا من التعاقد مع اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي، مهاجم نادي ليل الفرنسي.

ونجح نيكولاس بيبي في لفت أنظار نادي الآرسنال، وذلك بعد تألقه مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

وقالت شبكة البي بي سي البريطانية: إن نادي الآرسنال وافق على دفع 72 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع نيكولاس بيبي في فترة الانتقالات الصيفية.

وسجل نيكولاس بيبي 23 هدفًا في 41 مباراة مع نادي ليل في موسم 2018-2019.

وكان منتخب كوت ديفوار ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور ربع النهائي بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية، أمام منتخب الجزائر.

ويذكر أن نادي باريس سان جيرمان، كان أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع نيكولاس بيبي بعد نهاية موسم 2018-2019.