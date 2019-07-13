آرسنال يُحرم من صفقة نارية

المواطن - محمد سمعه

سبق لنادي آرسنال الإنجليزي الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي مهاجم نادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم نيكولاس بيبي أداءً جيدًا مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مما جعل تقارير إعلامية تتحدث عن إمكانية تعاقد الآرسنال مع نيكولاس بيبي مقابل 80 مليون يورو.

وقال الصحفي دافيد أورنستين الصحفي بإذاعة بي بي سي البريطانية، أن آرسنال لا يملك القدرة الشرائية الكبيرة والتي تجعله يضم نيكولاس بيبي مقابل 80 مليون يورو، مما يعني أن اللاعب الإيفواري سيكون في طريقه للانضمام لـ باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال تولى تدريب الجانرز في صيف 2018 بعد رحيل المدرب الفرنسي أرسن فينغر.

وخسر الآرسنال لقب الدوري الأوروبي في شهر مايو الماضي، لمصلحة فريق تشيلسي الإنجليزي برباعية مقابل هدف.