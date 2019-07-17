آرسنال يُراقب مدافعًا فرنسيًّا

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي آرسنال الإنجليزي يشعر بثقة كبيرة حول التعاقد مع اللاعب الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع نادي سانت إيتيان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية.

ويذكر أن نادي آرسنال يُنافس جاره، نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على ضم المدافع الفرنسي ويليام ساليبا صاحب الـ18 عامًا.

وقالت صحيفة الميرور: إن الآرسنال لن يتنازل وسيقاتل بقوة لضم اللاعب ويليام ساليبا والذي بدأ في 13 مباراة مع نادي سانت إيتيان في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي ولعب 3 مباريات فقط كلاعب بديل.

ويفكر الآرسنال أيضًا في ضم اللاعب السنغالي بابي أبو سيسيه مدافع نادي أجاكسيو الفرنسي السابق، والذي يلعب حاليًّا في الدوري اليوناني.

وكان الآرسنال خسر لقب الدوري الأوروبي في شهر مايو الماضي، بالسقوط أمام فريق تشيلسي الإنجليزي برباعية مقابل هدف.