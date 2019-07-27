آلاء الحمد أول سعودية تعمل مع الشرطة الأمريكية

المواطن - الرياض

يومًا بعد يوم تثبت المرأة السعودية جدارتها بالثقة التي منحتها إياها قيادة المملكة، وبالحقوق والمزايا التي وفرتها لهم الدولة للنبوغ في الداخل والخارج.

ومن بين النماذج السعودية النسائية الناجحة تأتي آلاء الحمد، الفتاة التي اقتحمت السلك الأمني في أمريكا، بعملها في شرطة ولاية إنديانا، بعدما تجاوزت الشروط المعقدة لاختيار المتدربين في مباشرة الجرائم، التي تنوعت ما بين القتل والسرقة والحوادث اليومية، في حين كانت بلاغات الانتحار هي الأعلى خلال فترة عملها التي ستنتهي العام القادم.

وكشفت آلاء في حوارها مع “العربية” عن تجربتها الفريدة، حيث قالت: “تم ترشيحي من جامعة إنديانا ستيت، لإتمام التطبيق العملي مع الشرطة الأمريكية رغم صعوبة ذلك، وتجاوزت الشروط المطلوبة، وهي خلو السوابق الجنائية، والتفوق الدراسي، والمقابلة الشخصية”.

وتابعت: “كان دوري محددًا بمرافقة الشرطة في أغلب البلاغات التي تردنا عن طريق الرقم الموحد 911، ومتابعة الإجراءات وآلية التعامل البوليسية، كي أنقل التجربة لزملائي في الجامعة، وإجراء الأبحاث المناسبة، في حين كانت الحماية لي مشددة؛ كوني حديثة”.

وأضافت: “من أبرز البلاغات التي تأثرت منها، وفاة امرأة مسنة بسبب ارتفاع درجة البرودة إلى -31، فقد كانت الممرضة المسؤولة عنها غير متواجدة، فخرجت المسنة إلى الخارج، وأُغلق الباب عليها وتوفيت وحيدة عاجزة، فتم محاسبة الممرضة على تفريطها”.

الطريف في الأمر أن آلاء بجانب دراستها فهي كاتبة؛ حيث صدر لها كتاب بعنوان: كلمات لم تحكِ عن دار تشكيل عام 2017.