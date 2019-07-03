آلام أسفل البطن المستمرة لدى النساء.. جرس إنذار خطير

آلام أسفل البطن المستمرة لدى النساء.. جرس إنذار خطير

2019/07/04
الساعة 1:33 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

أكدت الدكتورة زيبيله غورليتز نوفاكوفيتش أن آلام أسفل البطن المستمرة، غير المرتبطة بالدورة الشهرية، بمثابة جرس إنذار من أمراض خطيرة.

وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن آلام أسفل البطن المستمرة قد ترجع إلى الإصابة بمتلازمة بطانة الرحم المهاجرة، أو التهاب قناة فالوب، أو التهاب المبايض، أو تكيس المبايض، أو التهاب الرحم.

وأضافت نوفاكوفيتش أنه في أسوأ الحالات قد تشير آلام أسفل البطن المستمرة إلى الإصابة بسرطان المبيض، أو سرطان الرحم، أو سرطان عنق الرحم، خاصة إذا كانت مصحوبة بإفرازات ونزيف شديد.

لذلك يجب استشارة طبيب أمراض نساء لتحديد سبب هذه الآلام المستمرة.



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