آل الشيخ: الحج ليس ميداناً لرفع الشعارات الطائفية والسياسية والحزبية

المواطن - الرياض

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الأحد، بمكتبه بمحافظة جدة، الحملة الدعوية الإرشادية الأولى تحت شعار “الحج دعوة ومنهج قويم 1440هـ”، التي تبدأ فعالياتها اليوم وتستمر حتى نهاية موسم الحج.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل ومجموعة من الإعلاميين ممثلي القنوات والصحف السعودية.

وقال الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مستهل كلمته بهذه المناسبة إن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ تبذل جهوداً عظيمة في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم وتسخير كل الإمكانيات التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد أن كل أجهزة الدولة تتكاتف لتحقيق هذه الغاية النبيلة ومنها وزارة الشؤون الإسلامية التي تضطلع بمهام عديدة منها تهيئة المساجد والمواقيت وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه من خدمات إلى جانب توعية وإرشاد الحجاج وتبصيرهم بأحكام المناسك من خلال أعمال ومناشط دعوية عديدة منذ أن يصل الحاج إلى المملكة وحتى يغادر إلى بلاده.

وأوضح أن من أهم أهداف الحملة بيان ما تقدِّمه المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما، والدعوة إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتحذير من اتخاذ الحج ميدانًا لرفع شعارات طائفية أو سياسية أو حزبية مؤكدًا أن الحج ليس ميدانًا لذلك.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن من أهداف الحملة الحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، وبيان أهمية العناية بالسلوك الأخلاقي ومن ذلك العناية بمرافق الحج الخدماتية التي هيأتها الدولة لحجاج بيت الله الحرام، وبيان أن السكينة مطلبٌ من مطالب تأدية النُّسك، وإيضاح دور ومسؤولية المرأة في التوعية والإرشاد بالحج وتنمية السلوك الأخلاقي لدى أولادها، مستهدفةً هذه الحملة الحجاج، والمواطنين، والمقيمين، ومختلف شعوب العالم.

وبيّن الوزير آل الشيخ أن الوزارة أطلقت هذه الحملة التوعوية الإرشادية استشعاراً بعظم المسؤولية المنوطة بها تجاه إرشاد وتوعية حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وأنها تحمل في مضامينها منافع عظيمة، مشيراً إلى أنها تأتي انطلاقًا من واجب الوزارة ومسؤوليتها الشرعية التي تضطلع بها لبيان مقاصد الحج الشرعية التي أرادها الله تعالى، والدعوة إلى أن يكون الحج لله كما أراد الله سبحانه، ووفق هدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن الحملة تستهدف إلقاء 30268 خطبة، وأكثر من 20 ألف محاضرة، و 100 ألف كلمة، و 20 ندوة علمية، كما تستهدف بث مليوني رسالة نصية توعوية (SMS)، وبث مئات التغريدات على منصة “تويتر” باللغتين العربية والإنجليزية تحمل رسائل توعوية وإرشادية للحجاج والمعتمرين وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، كما تستهدف الحملة توزيع أكثر من 8 ملايين مطبوعة إرشادية بلغات العالم، ومشاركة مئات العلماء وطلبة العلم والدعاة الرسميين والمتعاونين إلى جانب مشاركة عشرات الداعيات المتعاونات بمشاركات تؤكِّد رسالة وأهداف الحملة.

واختتم وزير الشؤون الإسلامية حديثه بالدعاء لله تعالى أن يتم موسم الحج على خير وسلام وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يقدمانه من أعمال جليلة ورعاية كبيرة لحجاج بيت الله وللحرمين الشريفين وقاصديهما.

وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد استهل بكلمة لوكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل استعرض رسالة الحملة وأهدافها وبرامجها والمستهدفين فيها، منوهاً بالدعم الكبير واللامحدود التي تحظى به من قبل معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سائلاً الله أن تحقق أهدافها المرجوة، وأن تكلل هذه الجهود بالتوفيق والسداد.