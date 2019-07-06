آل الشيخ يغلق جواله: وصلتني 100 ألف رسالة خلال يوم.. شكله رقم الواتساب بيوحشنا

المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أنه اضطر لإغلاق رقم “الواتساب”، الذي كان قد خصصه لاستقبال المقترحات حول فعاليات موسم الرياض، وذلك بسبب استقباله آلاف الرسائل خلال يوم واحد من الإعلان عن الرقم.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “وصلتني أكثر من 100 ألف مشاركة على الواتساب في أقل من يوم، واحتاج شهور أقرأها”، مضيفاً: “شكله رقم الواتساب بيوحشنا.. أقفلت الرقم”.

وطلب رئيس الهيئة من الأفراد والشركات إرسال مشاركاتهم ومقترحاتهم بشأن “موسم الرياض” على هذا (الرابط)، مؤكداً أنه سيتابعها بنفسه.

وكان آل الشيخ قد أعلن أمس (الجمعة) أنه خصص الرقم (0550788777) لتلقي مشاركات الجميع ومقترحاتهم حول فعاليات “موسم الرياض”، مبيناً أن الرقم سيكون معه شخصياً.

وعلى الرغم من تأكيد آل الشيخ أنه لن يتجاوب إلا مع ما يخص المقترحات حول “موسم الرياض”، لكن الرقم ظل يستقبل الكثير من الرسائل بشأن موضوعات لا تمت للفعاليات بصلة، وهو ما أظهره مقطع فيديو كان قد نشره آل الشيخ أمس على حسابه.