آل مزهر إلى المرتبة السابعة

المواطن - عسير

صدر قرار بترقية سامي بن موسى آل مزهر، أحد منسوبي فرع وزارة العدل بمنطقة عسير، إلى المرتبة السابعة.

ويعد آل مزهر من الكفاءات الشابة والمؤهلة.

“المواطن” تهنئ سامي آل مزهر بهذا النجاح، وتتمنى له المزيد من المراتب العليا.