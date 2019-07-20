آل مزهر إلى المرتبة السابعة

آل مزهر إلى المرتبة السابعة

2019/07/20
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيالمجتمع
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المواطن - عسير

صدر قرار بترقية سامي بن موسى آل مزهر، أحد منسوبي فرع وزارة العدل بمنطقة عسير، إلى المرتبة السابعة.

ويعد آل مزهر من الكفاءات الشابة والمؤهلة.

المواطن” تهنئ سامي آل مزهر بهذا النجاح، وتتمنى له المزيد من المراتب العليا.



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