أبرز إحصائيات منتخب الجزائر في الكان 2019

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السنغال ضد منتخب الجزائر التي ستقام، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

منتخب الجزائر

وكشف حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات منتخب الجزائر الأول لكرة القدم قبل مباراة السنغال في النهائي اليوم.

وقام لاعبو منتخب الجزائر الأول لكرة القدم بـ2127 تمريرة، وبلغت نسبة التمريرات الصحيحة 76%، وكان لهم 73 تسديدة على المرمى، ونجحوا في تسجيل 12 هدفًا، ليكون الأقوى هجوميًا في الكان 2019.

مشوار منتخب الجزائر

وأبرز حساب “الكاف” الرسمي، مشوار منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، حيث بدأ الكان 2019 بالفوز على كينيا بنتيجة 2/0، ثم تغلب على السنغال بهدف دون رد، واختتم دور المجموعات باكتساح تنزانيا بثلاثية نظيفة.

وتمكّن منتخب الجزائر من الفوز على غينيا بنتيجة 3/0 في دور الـ16، قبل أن يُطيح بمنتخب ساحل العاج من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، وفاز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.