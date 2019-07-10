أبل تعزز حضورها في الصين

المواطن - متابعة

عززت شركة أبل وجودها في الصين بإنشاء أول مركز لمطوري التطبيقات، وفق صحيفة شنغهاي ديلي، أمس الأربعاء؛ ما سيساعد على تلبية 2.5 مليون مطور تطبيقات لأجهزة الشركة الأمريكية.

وسيوفر المركز مساعدة تقنية للمطورين عبر مؤتمرات، وندوات ومحاضرات، وأنشطة أخرى، وذلك استجابة لمطالب المطورين الصينيين، الذين كانوا يشتكون من صعوبة التواصل مع الشركة لغياب فريقها الخاص بتنظيم التطبيقات في الصين.

ويوجد في الصين أكثر من 2.5 مليون مطور تطبيقات لأبل، وربح المطورون الصينيون منذ 2010 بعد تدشين “متجر التطبيقات” في الصين، أكثر من 200 مليار يوان (24.4 مليار دولار) من بيع التطبيقات على المستوى العالمي.

وبالإضافة لهذا المركز، تملك أبل مراكز أخرى للبحث والتطوير في بكين، وشينزن، وشنغهاي، وسوغو، باستثمارات بلغت 3.5 مليون يوان (509 مليون دولار)، وتوفر فرص عمل لألف متخصص في تطوير البرمجيات والخدمات.

يذكر أنه كان لأبل في نهاية 2015 إجمالي 51 متجرًا لمبيعات التجزئة في الصين.

ويأتي فتح المركز في خضم أزمة بين الولايات المتحدة والصين، بسبب الحرب التجارية التي يعد قطاع التكنولوجيا، من ساحات معركتها الرئيسية.