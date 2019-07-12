أبل تُجهز أيفون بتقنيات مستهلكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

مع اقتراب كشف شركة أبل عن هاتفها الذكي الجديد الذي ينتمي إلى سلسلة أيفون الشهيرة، وضح أن هناك تركيزاً كبيراً على العديد من الأمور التي قد تستعين بها الشركة الأمريكية العملاقة في النسخ المقبلة من الهاتف.

ووفقًا لمحلل إنتاجات أبل الأمريكية، مينج تشي كو، فإنها ستطلق واحدًا من الموديلات التي ستعتمد على تقنيات جديدة بالنسبة للشركة، وإن كانت مستهلكة في العديد من الهواتف الأخرى.

ويزعم المحلل أن أجهزة أيفون ستستخدم كاميرا عرض أقل، ذات تقنيات مماثلة لتلك التي رآها العالم في بعض هواتف أوبو وشياومي.

كما ستستخدم أجهزة أيفون الجديدة تقنية التعرف على بصمات الأصابع بملء الشاشة بدلاً من الماسح الضوئي لبصمات الأصابع، والذي اعتادت أن يكون في وحدة منفصلة عن الشاشة.

وعلى مستوى الشكل الخارجي، جاءت أهم معالم الهاتف الجديد احتواءه على مساحة مربعة الشكل للكاميرات الخلفية، وهو ما يتوافق مع التسريبات الأولى حول التصميم النهائي لأيفون 11.

ومن المتوقع أن تصدر السلسلة الشهيرة من الهواتف، وهي XS MAX وXR، بنفس هذا المربع، وإن الهاتف XR سيظهر بعدستين فقط وليس ثلاث مثل الهاتفين السابقين.