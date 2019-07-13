أبناء الشهداء في جولة بالعلا التاريخية

المواطن - علي شيبان - جازان

ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم مع أحداث عاصفة الحزم ١٤٣٦هـ، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء توجه وفد إدارة الإرشاد الطلابي بتعليم صبيا اليوم السبت إلى محافظة العلا حيث يضم نخبة من سفراء وسفيرات حماه الوطن من أبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي

وأوضحت مشرفة التوجيه والإرشاد عبير العباس أن الجولة تأتي ضمن زيارات ميدانية للأندية الموسمية لتعليم صبيا، بهدف تعريف طلابها من أبناء الشهداء، بمحافظة العلا وما تحمله من قيمة تاريخية، وحضارة عريقة، إضافة إلى اكتشاف تشكيلاتها الجبلية، والتعرف على مكانتها المرموقة على خريطة التراث العالمي.

وأكدت العباس أن الزيارة تترجم جهود تعليم صبيا لتمكين طلابها من أبناء وبنات الشهداء ومصابي الحد الجنوبي، في مشاركة مشاعرهم مع أقرانهم من مختلف أنحاء المملكة بهدف تأصيل قيم الولاء والانتماء.

ويتخلل الزيارة التي يشرف عليها مشرفة التوجيه والإرشاد عبير العباس، ومدير مكتب وفاء بتعليم صبيا جبريل عثاثي، عدد من البرامج الترفيهية النوعية، وتستهدف شغف سفراء وسفيرات حماة الوطن، في الاستكشاف والمغامرات، إضافة لأنشطة ترفيهية، تتجدد طوال أيام الزيارة.