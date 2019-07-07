أبها يضم حارس النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أبها عن تعاقده مع الحارس صالح الوحيمد حارس مرمى نادي النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أبها عبر تويتر أن إدارة النادي قرّرت التعاقد مع صالح الوحيمد ليكون الحارس الثاني في صفوف أبها بعد التعاقد مع الحارس المغربي عبد العالي المحمدي.

وجرت مراسم تعاقد أبها مع الحارس صالح الوحيمد بحضور محمد أبو حثرة مدير الاحتراف في النادي.

جدير بالذكر أن الحارس صالح الوحيمد سبق له اللعب مع المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب في عام 2017 وحقّق كأس الخليج مع الأخضر السعودي للشباب في 2016.

ويُذكر أن الحارس صالح الوحيمد شارك في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا والتي أُقيمت في دولة الصين.

وكان أبها تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في الموسم الماضي، ليصعد بها إلى الدوري السعودي للمحترفين رفقة نادي ضمك.