أبها يضم كريم العواضي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أبها، اليوم، عن تعاقده مع اللاعب التونسي كريم العواضي، لاعب وسط نادي النجم الساحلي التونسي، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أبها عبر تويتر أن إدارة النادي تعاقدت مع اللاعب كريم العواضي حتى نهاية موسم 2020-2021.

وسبق لـ كريم العواضي اللعب في صفوف أندية الترجي التونسي والملعب التونسي والصفاقسي التونسي ثم انضم لنادي النجم الساحلي قبل انتقاله لـ أبها.

وتواجد كريم العواضي مع بعثة المنتخب التونسي في مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث احتل المنتخب التونسي المركز الرابع في البطولة.

ويسعى نادي أبها للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل تقديم أداء قوي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

وكان نادي أبها تُوج بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي في موسم 2018-2019.