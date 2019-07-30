أبها يضم نجم الجزائر حتى صيف 2021

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أبها، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب الجزائري مهدي تاهرات مدافع نادي لانس الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أبها عبر تويتر، أن الفريق تعاقد مع الجزائري مهدي تاهرات لمدة موسمين.

جدير بالذكر أن مهدي تاهرات، ساهم في فوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت في جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.

ويسعى نادي أبها للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل تقديم مستويات مميزة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، موسم 2019-2020.

وكان أبها فاز بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي في موسم 2018-2019 ليصعد رفقة ناديي ضمك والعدالة لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.