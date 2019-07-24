أتلتيكو مدريد يبدأ التصعيد ضد برشلونة وجريزمان

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إجراءات التصعيد ضد لاعبه الفرنسي السابق أنطوان جريزمان، ونادي برشلونة.

وأكد رئيس رابطة الليجا، خافيير تيباس، أنه من الممكن حظر بطاقة جريزمان، المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى صفوف برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وقال رئيس رابطة الليجا: “أتلتيكو مدريد تقدّم بطلب كتابي، وتساءل عما إذا كان ممكنًا ألا نمنح برشلونة بطاقة جريزمان.. هناك إمكانية بالفعل لحظر بطاقة جريزمان، لكن هناك آلية للعمل وهيئات يجب أن تحل الوضع”.

واختتم تيباس تصريحاته لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، قائلًا: “ليس لدي أي معلومات حول هذا الملف، لأعلن ما يمكن أن يحدث”.

وكان جريزمان قد وقع على عقود انضمامه إلى نادي برشلونة، بعدما كسر الفريق الكتالوني عقده مع أتلتيكو مدريد بدفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ويسعى نادي أتلتيكو مدريد للحصول على 80 مليون يورو إضافية، لوجود أدلة بأن التفاوض بين برشلونة وجريزمان تم قبل موعد تقليص الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو.