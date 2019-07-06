أتلتيكو مدريد يضم موراتا نهائيًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم السبت، عن توصله لاتفاق رسمي مع تشيلسي الإنجليزي، لضم مهاجمه ألفارو مواراتا بشكل نهائي، بدايةً من صيف 2020.

وذكر النادي المدريدي في بيان رسمي: “أتلتيكو مدريد وتشيلسي اتفقا على انتقال موراتا بشكل نهائي في 1 يوليو 2020، حيث سيلعب الموسم المقبل على سبيل الإعارة كما كان متفقاً عليه، أثناء انضمامه الشتاء الماضي”.

وأضاف نادي أتلتيكو مدريد في بيانه: “سيكون الانتقال النهائي ساريًا بدايةً من موسم 2020/2021، بعدما تم الاتفاق مع تشيلسي على كافة التفاصيل”.

يُذكر أن ألفارو موراتا لعب بقميص أتلتيكو مدريد للمرة الأولى في الموسم الماضي، شهر فبراير الماضي ضد ريال بيتيس، وشارك في 17 مباراة، ونجح في تسجيل 6 أهداف.