أتلتيكو مدريد يُعزز دفاعه بلاعب إسبانيول

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، في إنهاء صفقة ضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول، ماريو هيرموسو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكّدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد حسم صفقة ماريو هيرموسو بعد شهر من المفاوضات، حيث أصرّ مدربه دييجو سيميوني على ضم اللاعب، لتعويض رحيل الثنائي دييجو جودين ولوكاس هيرنانديز.

ووافقت إدارة نادي أتلتيكو مدريد على بيع هيرموسو في الميركاتو الحالي، خوفًا من رحيله بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهي تعاقده مع الروخي بلانكوس موسم 2019/ 2020.

وكان ماريو هيرموسو قد انتقل إلى صفوف إسبانيول قادمًا من ريال مدريد، ولكنه لم يشارك في صفوفه الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي، رغم ذلك وضع شرطًا لاستعادته مقابل دفع 7.5 مليون يوور.

ورفض هيرموسو العودة إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، مفضلًا الانتقال إلى أتلتيكو مدريد والمشاركة بشكل أساسي.