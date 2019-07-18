أتلتيكو يُهدد ريال مدريد في الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

سيدخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في منافسة شرسة، مع جاره ريال مدريد على التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع LONDON EVENING STANDARD إن أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، يرغب في ضم كريستيان إيركسن، لتكون ثاني صفقة للروخي بلانكوس من صفوف توتنهام بعد تعاقدهم مع الإنجليزي كيران تريبير من صفوف السبيرز أول أمس الأربعاء.

ويُذكر أن ريال مدريد، كان أبدى اهتمامه بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بالتعاقد مع كريستيان إيركسن والذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام فريق ليفربول الإنجليزي وفاز الليفر بثنائية دون ردّ في الأول من يونيو الماضي.

ومن المتوقع، أن ينافس مانشستر يونايتد الإنجليزي كذلك مع فريق أتلتيكو مدريد وريال مدريد على ضم إيركسن.