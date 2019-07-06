أحمد أشرف ينضم لمعسكر الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن وصول نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد أشرف لمقر إقامة الزعيم في معسكر النمسا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب أحمد أشرف بعد وصوله إلى معسكر النمسا، بعد إنهاء استخراج تأشيرة الدخول.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد غادرت قبل عدة أيام إلى مدينة لينز النمساوية، دون الثنائي أحمد أشرف وعمر خربين لعدم حصولهما على التأشيرة، ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات سفر النجم السوري قريبًا.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الهلال في النمسا، حتى يوم 23 من شهر يوليو الجاري، وسيخوض خلاله 6 مباريات ودية أمام كل من سبيتال دراو ورابيد لينز النمساويين، بودافوكي المجري وأودينيزي الإيطالي، ولم يتحدد الطرف الآخر في آخر مواجهتين.