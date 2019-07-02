أحمد بن فهد: على الأندية النهوض بدورها الاجتماعي والتأثير في محيطها

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

التقى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة نادي السلام بالعوامية الأستاذ فاضل النمر، بمناسبة اختيار الجمعية العمومية لمجلس الإدارة الجديد مؤخراً.

ونوّه سموه في مُستهلّ اللقاء بما يحظى به القطاع الرياضي من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة، أعزها الله، وحرصها على تطوير القطاع الرياضي ليكون منافساً فاعلاً على المستويين الإقليمي والدولي، مشدداً على رئيس مجلس إدارة نادي السلام بضرورة مواصلة العمل لتحقيق المنجزات الرياضية، والتركيز على الألعاب الفردية، دون إغفال لبقية الرياضات، مؤكداً أهمية الاهتمام باللاعبين الناشئين كونهم ثروة المستقبل، مشيراً سموه إلى ضرورة تفعيل الدور الاجتماعي للنادي، وربط المجتمع المحيط به، وتحقيق الغاية الرئيسية من هذه الأندية برفع أعداد ممارسي الرياضة، وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، متمنياً سموه لنادي السلام ومنسوبيه التوفيق.

من جهته عبّر رئيس مجلس إدارة نادي السلام فاضل النمر، عن شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وللأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على متابعتهما الدائمة والمستمرة للنادي وشؤونه، وحرصهما على الارتقاء بالرياضة في المنطقة الشرقية، والدعم اللامحدود لأبنائهم الرياضين في المنطقة، مثمناً لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية توجيهاته الكريمة، ودعمه غير المستغرب لرياضي المنطقة.