أحمد بن فهد : يجب أن تكون مطارات الشرقية خيار المسافرين الأول باستقطاب الشركات العالمية

المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمامٍ بقطاع الطيران المدني، تمثل في الدعم الكريم الذي تفضل به خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ضمن إسهامات المملكة الفاعلة على المستوى الدولي، مؤكداً أن قطاع الطيران والنقل الجوي شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ولا زالت آمال كبيرة معقودة على هذا القطاع، ليكون مشاركاً في تحقيق التنمية عبر توفير الوظائف وابتكار الخدمات اللوجستية، مشدداً على أهمية أن تكون مطارات المنطقة خياراً أولاً للمسافرين، باستقطاب الشركات العالمية، وفتح المزيد من الوجهات المحلية والدولية، وتقديم خدمات تنافسية للمشغلين والمسافرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين تجربة السفر، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق.

من جهته عبر المنصوري عن جزيل الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مؤكداً أن الهيئة تعمل بدعم القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة وتطوير مرافق النقل الجوي، والإسهام في تحسينها، مشيراً أن الهيئة ستعمل على تطوير مطارات الشرقية وفق الإمكانات المتاحة، وتلبية احتياج أهالي المنطقة، والربط بينها وبين مختلف الوجهات المحلية والدولية.