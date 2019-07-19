أحمد موسى يحبط الجماهير

المواطن - مروة نبيل

فاجأ نجم نادي النصر أحمد موسى الجماهير بمستواه مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

ولم يظهر أحمد موسى بالمستوى المتوقع مع النصر هذا الموسم، إلا أن الجميع كان ينتظر ظهوره بشكل مميز مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، خاصة أنه دائمًا مع يخطف الأنظار خلال مشاركاته الدولية.

موسى في الكان 2019

وشارك أحمد موسى مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم في 7 مباريات خلال منافسات الكان 2019، وتم استبداله في مواجهة، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع منه في البطولة القارية.

ولم يستطع أحمد موسى أن يخطف الأنظار في الكان 2019، حيث قدم أداء جيدًا في بعض الفترات، ولكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف طوال الـ7 مباريات، وقام بصناعة هدف واحد.

ونجح منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم في الفوز على تونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليحصل على الميدالية البرونزية في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكانت تتمنى جماهير النصر تألق أحمد موسى مع منتخب نيجيريا في الكان 2019، لطمأنتهم على هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن مستواه أثار قلقهم.

أحمد موسى

وتألق أحمد موسى مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2018، ونجح النصر في الحصول على خدماته قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ولعب أحمد موسى 24 مباراة مع النصر في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وفاز معه بلقب النسخة الاستثنائية من الدوري.