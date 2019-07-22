أخضر السلة يقصّ شريط معسكره

المواطن - واس

انطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة في رومانيا استعداداً للتصفيات النهائية للبطولة الآسيوية التي ستقام في شهر فبراير 2020 بنظام الذهاب والاياب.

ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر ، فيما يشرف على المنتخب فنياً علي السنحاني ومساعديه خلدون المولد ويحي المطوع ومدرب الإعداد البدني كوزمن رادو.

وتم اختيار 14 لاعباً للمعسكر : هم محمد الصقر – عبداللطيف التمار – ثامر أبكر – مرزوق المولد- خالد عبدالجبار – نايف الثعلبي- محمد السويلم – ناصر العبسي- مثني المرواني – محمد المرواني- ايوب الهوساوي- جابر الكعبي- مصعب قاضي- فهد السالك.

وأوضح المشرف على المنتخب العميد مصطفي القبلي أن المنتخب سيخوض عدد من المباريات الودية في رومانيا, مشيراً إلى أن هذا المعسكر يتخلله تدريبات على فترتين صباحية ومسائية ويعد مرحلة إعدادية أولية للتصفيات الآسيوية لإعداد المنتخب بصورة جيدة تضمن التأهل للأخضر في التصفيات بمشيئة الله مثمناً دعم ومتابعة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد لتجهيز وإعداد المنتخب وتوفير جميع متطلبات المعسكر واللاعبين ، وكذلك الدور الذي يقوم به رئيس للجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإلة الشعيل في تجهيز وإعداد المعسكر الداخلي والخارجي للمنتخب.