أخضر الشاطئية جاهز للبطولة الدولية

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية معسكره التحضيري، استعدادًا للمشاركة في البطولة الدولية التي تستضيفها مدينة نيوم، بداية من بعد غد الأربعاء ولمدة 4 أيام.

واستعدّ الأخضر لكرة القدم الشاطئية لمنافسات البطولة الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي على مرحلتين في مدينة ينبع ودبي، ولعب مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي.

واستدعى المدير الفني للأخضر، البرازيلي أليكس براغا، 12 لاعبًا للمشاركة في البطولة الدولية، وجاءت القائمة كالتالي؛ طلال الشهري، أشرف المليكي، محسن فقيهي، وليد اليوبي، مهند الصبحي، صالح القرني، محمد الشمري، عبدالرحيم الخيبري، محمد الشهري، عبدالمجيد حدادي، عبدالله هزازي وفهد العزي.

وأوقعت قرعة البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية، المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي مصر والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين، الإمارات وإنجلترا.