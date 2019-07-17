أخضر الشاطئية يهزم الصين بسداسية

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية في الفوز على نظيره الصيني، اليوم، بسداسية مقابل خمسة أهداف، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية، والتي تُقام للمرة الأولى في مدينة نيوم.

وأحرز كل من “عبدالله هزازي هدفًا، مهند الصبحي هدفين، محسن فقيهي هدفًا، صالح القرني هدفًا، أشرف المليكي هدفًا”.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، سيواجه المنتخب المصري بعد غد الجمعة، في ثاني جولاته في البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية.

ويذكر أن البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية ستستمر حتى 20 يوليو الجاري، ويشارك في المنافسات ستة منتخبات وهي “السعودية، الصين والإمارات ومصر وإنجلترا وسلطنة عمان”.

جدير بالذكر أن مباريات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية تُقام على ملعب بُني خصيصًا لهذه البطولة، والتي تُلعب في قيال الواقعة بمنطقة نيوم.