أخضر الشاطئية يواجه مصر الجمعة

المواطن - واس

يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية اليوم الجمعة نظيره المصري في ثاني مبارياتهما ضمن بطولة نيوم الدولية التي تُختتم منافساتها غدٍ السبت.

وأنهى لاعبو المنتخب استعداداتهم بحصة تدريبية استرجاعية في صالة الحديد تحت إشراف المدير الفني البرازيلي إليكس براغا بعد فوزهم في مباراتهم الافتتاحية أول أمس الأربعاء على منتخب الصين بنتيجة 6 – 5.

من جهته طالب المدير الفني للأخضر اللاعبين ببذل قصارى الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الانتصارات في البطولة، مؤكّدًا أنّ المنتخب المصري يعدّ من أقوى المنتخبات العالمية في اللّعبة.

وكان المنتخب السعودي لكرة القدم، الشاطئية تفوق على نظيره الصيني بستة أهداف مقابل خمسة، حيث سجل للأخضر كل من عبدالله هزازي هدفا ومهند الصبحي هدفين ومحسن فقيهي هدفًا وصالح القرني هدفًا وأشرف المليكي هدفًا.

ويشارك في منافسات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية كل من ” الصين والإمارات ومصر وإنجلترا وسلطنة عمان”.

وتُقام مباريات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية على ملاعب بُنيت خصيصًا لهذه البطولة والتي تُلعب في قيال الواقعة بمنطقة نيوم.