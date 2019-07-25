أخضر الصالات بالمجموعة الثانية في تصفيات غرب آسيا

المواطن - مروة نبيل

أُجريت، اليوم الخميس، قرعة تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2020، في مقر الاتحاد القاري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت قرعة تصفيات غرب آسيا عن وجود المنتخب السعودي لكرة قد الصالات في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات لبنان، قطر وعمان.

ويتكون نظام التصفيات من مجموعتين، ويتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة بشكل مباشر إلى النهائيات، فيما يلعب أصحاب المركز الثالث، ويصعد الفائز إلى بطولة كأس آسيا 2020.

ومن المقرر أن تُقام تصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات في البحرين خلال الفترة من 10 حتى 18 أكتوبر المقبل.