أخضر الكاراتيه جاهز للبطولة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أنهى المنتخب السعودي للكاراتيه استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ16 المقرر انطلاقها في أوزبكستان يوم غدٍ الجمعة.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لبعثة الأخضر للكاراتيه، وتمنّى للمنتخب السعودي التوفيق في البطولة الآسيوية.

ويُشارك المنتخب السعودي للكاراتيه في اليوم الأول لمنافسات البطولة الآسيوية بـ6 لاعبين في منافسات القتال، وهم؛ فهد الخثعمي، عبدالله الحربي، عمر العازمي، طارق حامدي، عبدالعزيز الحكمي ومشاري الزعبي.

وأضاف حساب الأولمبية السعودية على “تويتر”، أن نجم المنتخب السعودي للكاراتيه مسفر الأسمري سوف يُشارك في منافسات الكاتا.