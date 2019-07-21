أخضر الكاراتيه يتألق في البطولة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

ظهر لاعبو المنتخب السعودي للكاراتيه بمستوى مميز في منافسات البطولة الآسيوية السادسة عشر للكبار، ليُنهي منافسات المسابقة القارية محتلًّا المركز الرابع في الترتيب العام.

واختتم المنتخب السعودي للكاراتيه منافسات البطولة الآسيوية السادسة عشرة، التي أُقيمت في العاصمة الأوزباكستانية طشقند، بالحصول على 4 ميداليات “ذهبية وثلاث فضيات”.

وانتزع نجم أخضر الكاراتيه طارق حامدي الميدالية الذهبية في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم في البطولة الآسيوية السادسة عشرة، بعد فوزه على بطل العالم في هذا الوزن الياباني تقاوا.

وتوج نجم الأخضر، عبدالله الحربي، بالميدالية الفضية في منافسات القتال تحت 55 كجم بعد فوزه على لاعب منتخب كازخستان، فيما انتزع عبدالعزيز الحكمي الميدالية الفضية في منافسات القتال تحت وزن 75 كجم بعد تغلبه على لاعب المنتخب الياباني.

ونجح لاعبو المنتخب السعودي للكاراتيه في تحقيق الميدالية الفضية في منافسات القتال الجماعي في البطولة الآسيوية السادسة عشرة.