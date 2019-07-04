أخضر الكرة الطائرة يتأهل إلى كأس آسيا

المواطن - واس

تأهل المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت ( ٢٣) عاماً إلى نهائيات كأس آسيا المقررة الشهر المقبل في مينمار بعد فوزه على المنتخب الكويتي (٣-٢) في المباراة الأخيرة من تصفيات غرب آسيا التي أقيمت في مملكة البحرين.

وعبر رئيس بعثة المنتخب السعودي محمد أحمد عبدرب الرضا عن ارتياحه من العبور من خلال هذه التصفيات الى نهائيات كأس آسيا المقررة شهر أغسطس المقبل في مينمار .

المنتخب السعودي يتألق بعد التطور

وبين أن المنافسة كانت قوية من المنتخبات المشاركة التي تتقارب غالبيتها في المستوى الفني والطموحات نحو تحقيق هدف التأهل للنهائيات ولذا لم تحسم هوية المتاهلين إلا في الجولة الاخيرة ، مؤكداً أن المنتخب السعودي تطور أداءه بشكل تدريجي من خلال تواصل المباريات خصوصا أن فترة الإعداد كانت ضيقة وقصيرة ولَم تتضمن سوى خوض مباراة ودية قوية إلا أن ذلك لك يقلل من عزيمة اللاعبين وحرصهم على تقديم أفضل النتائج بقيادة المدرب المقدوني زاركو والجهاز الفني المساعد والعمل الاداري الكبير .

وأبان أن الاستعداد للبطولة القارية يجب أن يبدأ سريعا ومن اليوم التالي من التأهل للظهور بأفضل صورة واستعادة بريق كرة الطائرة السعودية في المناسبات القارية .

وعبر عّن شكره لرئيس الاتحاد السعودي الدكتور أبراهيم أبابطين ونائبه وكل الاعضاء على حرصهم ومتابعتهم بالتواصل الدائم لتقديم أفضل المستويات والنتائج .

من جانبه أكد معد المنتخب السعودي منتظر المهنا الذي أبدع بشكل كبير خلال مباريات التصفيات عن سعادته بالتأهل المستحق والقوي إلى نهائيات كأس آسيا ، مبينا أن مواجهة المنتخب البحريني كانت بمثابة مفترق الطريق للعبور حيث كان الفوز معنوي ومؤثر جداً من الجانب النقطي في هذه التصفيات .

وأبان ،أن المجموعة من زملائه اللاعبين والتكتيك الذي اعتمده المدرب كان له الأثر الكبير في بروزه مشيراً إلى أنه يسعى بشكل دائم لتطوير مهاراته وقدراته سواء في النادي أو معسكرات المنتخب الوطني ، مبديا تفاؤله بأن تتحقق أفضل النتائج والمستويات في النهائيات القارية .