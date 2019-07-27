أخضر المبارزة يطير غدًا إلى بريطانيا

المواطن - واس

تغادر بعثة المنتخب السعودي للمبارزة ( بنين وسيدات) غداً الأحد إلى العاصمة البريطانية لندن، لخوض معسكر اعدادي لمدة 5 أيام، استعداداً للمشاركة في بطولة ليون بول الدولية وبيس (المفتوحة) في سلاح الفويل تحت 15 سنة، والتي ستقام في لندن خلال الفترة من 3-4 أغسطس المقبل بمشاركة 50 لاعباً من 9 دول.

وستقام التدريبات في المعسكر على فترتين صباحية ومسائية، يتم من خلالها التركيز على تدريبات اللياقة البدنية وتطبيق الحصص التكتيكية بإشراف المدرب محمد بن عزيزة.

ويمثل المنتخب السعودي للسيدات لين الفوزان وياسمين الصبان وآيه يوسف، فيما يمثل المنتخب السعودي للبنين محمد دخيل وإبراهيم الهديب ومحمد راغب ويوسف الحسن.

ويذكر أن المنتخب السعودي للمبارزة شارك في منافسات بطولة آسيا الـ23 للمبارزة ” عمومي” للفردي والفرق لسلاحي الابيه والسايبر، حيث أُقيمت البطولة الآسيوية في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو الماضي.