أخضر رفع الأثقال يختتم تحضيراته

المواطن - واس

اختتم المنتخب السعودي لرفع الأثقال لذوي الإعاقة تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي تنطلق اليوم الجمعة في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان بمشاركة 70 دولة وتستمر لمدة أسبوع .

ويمثل الأخضر في البطولة 7 رباعين هم ميسر العليمي وعبادة هوساوي وأصيل هوساوي وعبدالعزيز سحلول وطارق بالغيث وسعيد هوساوي وخالد الناجم.

وعقد اليوم الاجتماع الفني للبطولة بحضور إداري البعثة بندر المغيصيب والمدرب علي اليامي ومساعده فتحي يعقوب ومشرف إعاقة عبدالسلام العبدالسلام وتم خلاله شرح الأمور الفنية المتعلقة بالبطولة وتحديد الأوزان التي ستشملها المنافسات وتوقيتها.

وكان الأخضر بدأ استعداداته للمشاركة بمعسكر داخلي في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض لمدة 10 أيام ثم المغادرة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو لاستكمال الاستعدادات ثم الوصول إلى كازاخستان للمشاركة في البطولة.

وكانت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال لذوي الإعاقة وصلت يوم الثلاثاء الماضي إلى مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان للمشاركة في بطولة العالم رفع الأثقال والتي تنطلق بداية من 12 يوليو حتى 21 من الشهر ذاته بمشاركة 70 دولة.