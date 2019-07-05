أخضر رفع الأثقال يواصل استعداداته لبطولتي آسيا والعالم

المواطن - واس

يواصل المنتخب السعودي لرفع الأثقال تدريباته في معسكره الداخلي والمقام بمدينة أبها تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خالد قرني استعداداً لبطولتي “العالم” التي ستقام بتايلند خلال شهر سبتمبر المقبل و”آسيا للشباب والناشئين” التي ستقام بكوريا الشمالية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويخوض منتخب الفئات السنية معسكراً مفتوحاً يقيمه بمركز تدريب الاتحاد بمحافظة القطيف، لإعداد وتجهيز هذا المنتخب من البراعم والناشئين والشباب للبطولات القادمة ومن ضمنها البطولة العربية التي ستقام بتونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويعمل مجلس إدارة الاتحاد على أكثر من جهة خلال الفترة الحالية، حيث شهدت البطولات المحلية الأخيرة تنافساً كبيراً بعد إضافة العديد من المزايا والحوافز للأندية واللاعبين ما أضفى عليها الكثير من الإثارة والندية.

وقام رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي بجولة لعدد من الآندية ومراكز تدريب الاتحاد في عدة مناطق شملت مركز تدريب الاتحاد بأندية الهداية والهدى والخويلدية والترجي، ضمن خطة معدة لزيارة جميع الأندية والمراكز للوقوف على إمكانيات صالات رفع الأثقال فيها ودعمها وتوفير جميع الاحتياجات لضمان استمرار ظهور رباعين مميزين ليكونوا رافداً للمنتخبات الوطنية ولتستمر لعبة رفع الأثقال كواحدة من أهم الألعاب الفردية التي تحقق الإنجازات باسم الوطن، في المحافل القارية والعالمية والأولمبية.