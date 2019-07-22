أخضر قوى الإعاقة يُحقق 17 ميدالية

المواطن - واس

اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى بولندا الدولي ( الجائزة الكبرى ) لذوي الإعاقة بتحقيق 17 ميدالية “10 ذهبيات، 5 فضيات، 2 برونز “.

وحقق لاعبو الأخضر في اليوم الأخير للملتقى “أمس ” 5 ميداليات “4 ذهبيات وفضية واحدة “حيث كانت البداية مع هاني النخلي الذي توج بذهبية مسابقة رمي الرمح F33 بمسافة 73 : 19 ثانية وجاءت الذهبية الثانية للعداء علي النخلي بحلوله أولاً في سباق 400 متر تصنيف T37 بزمن 61 : 56 ثانية ، وأضاف العداء نور الصناع الميدالية الذهبية الثالثة للأخضر بتصدره سباق 400 متر تصنيف T44 بزمن 99 : 55 ثانية ، ونال عبدالرحمن القرشي الميدالية الذهبية الرابعة بفوزه في سباق 400 متر كراسي متحركة بزمن 97 : 53 ثانية وحقق فهد الجنيدل الفضية في نفس السباق بزمن 89 : 54 ثانية .

يذكر أن المشاركة في الملتقى تأتي ضمن خطة اتحاد القوى باللجنة البارالمبية السعودية الإعدادية للمشاركة في بطولة العالم للشباب التي ستقام نهاية الشهر الجاري في سويسرا وبطولة العالم للكبار التي ستقام في دبي شهر نوفمبر المقبل .

وكان المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة تمكن من تحقيق ست ميداليات يوم الجمعة خلال اليوم الأول من ملتقى بولندا الدولي، وحقق ست ميداليات أخريات في يوم السبت خلال اليوم الثاني، ثم حقق خمس ميداليات أمس الأحد.