أخضر قوى الإعاقة يُحقق 6 ميداليات

المواطن - واس

افتتح المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة (الجائزة الكبرى ) بتحقيق 6 ميداليات “3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة “، أمس الجمعة في أولى أيام الملتقى الذي يستمر لمدة 3 أيام على ملعب ومضمار مجمع زافشيه الرياضي بمدينة بيدقوش البولندية بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 34 دولة .

وجاءت الذهبيات عن طريق العداء علي النخلي بحلوله أولاً في سباق 100 م بزمن 20 : 12 ثانية “تصنيف T37″، ونال فهد الجنيدل الميدالية الذهبية الثانية للأخضر بحصوله على المركز الأول في سباق 100 متر “كراسي متحركة بزمن 54 :15 ثانية تصنيف T53، ونال جمعان الزهراني الذهبية السعودية الثالثة في اليوم الأول عندما تصدر سباق 100 متر “كراسي متحركة ” تصنيف T54 بزمن 09 : 15 ثانية.

وحقق هاني النخلي الميدالية الفضية والمركز الثاني لمسابقة رمي القرص بمسافة 72: 27 متر تصنيف F33 ، ونال عبدالرحمن القرشي المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية لسباق 100 متر “كراسي متحركة بزمن 77 :15 ثانية تصنيف T53، وأخيراً احتل العداء نور الصناع المركز الثالث في سباق 100 متر بزمن 28 : 12 ثانية “تصنيف T44 “لينال برونزية المسابقة.