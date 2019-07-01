أخطاء يجب أن تتجنبها إدارة الهلال الجديدة

المواطن - محمد سمعه

تولّى فهد بن نافل رئاسة نادي الهلال، ولمدة أربع سنوات وذلك بعد فوزه في الانتخابات أمام منافسه موسى الموسى.

وتسعى إدارة نادي الهلال الجديدة إلى تحقيق طموحات وآمال الجمهور الهلالي في الموسم الجديد 2019-2020.

وتُوجد عدة أخطاء ستسعى إدارة الهلال إلى تجنّبها في الموسم المقبل، حيث سيكون القرار الأول والمهم هو إعطاء الفرصة للمدرب الروماني رازفان لوسيسكو مدرب الهلال الجديد لاختيار العناصر المميزة للفريق الأول لكرة القدم للمنافسة على لقبي الدوري وكأس الملك.

أخطاء يجب تجنبها لاستقرار الفريق

ولن تُفكر إدارة الهلال في إقالة المدرب في نصف الموسم، كما حدث في الإدارة السابقة والتي أقالت المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وعيّنت المدرب الكرواتي زوران ماميتش مما أدّى إلى هدم استقرار الفريق الأول لكرة القدم وفقدان الفرصة في المنافسة على لقبي الدوري والكأس.

ويُوجد خطأ آخر ستركز إدارة الهلال الجديدة على تفاديه وهو عدم التحدث كثيرًا في وسائل الإعلام أو إبداء شكوى من الأخطاء التحكيمية أو ضغط المباريات كما كان يحدث من الإدارة السابقة برئاسة الأمير محمد بن فيصل، خاصة أنه من المهم لـ الهلال تصليح أخطاء الموسم الماضي لضمان المنافسة على لقب الدوري السعودي وكافة الألقاب.

وستُركز إدارة الهلال على التعاقد مع الصفقات القوية والمطلوبة للفريق الهلالي من أجل ضمان استمرارها في صفوف أزرق العاصمة لأطول فترة، وعدم التعاقد مع صفقات ترحل بعد فترة قصيرة، حيث يقترب الأسترالي ميلوش ديجينيك والإسباني جوناثان سوريانو بالإضافة للإيطالي سيباستيان جيوفنكو من ترك الهلال.