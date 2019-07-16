أدعية خسوف القمر

المواطن - الرياض

تشهد بعض المناطق في العالم، مساء اليوم، وبينها المملكة، خسوف القمر وهو إحدى الظواهر الكونية النادرة التي تحدث من وقت لآخر.

وخسوف القمر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ويجب عند حدوث الكسوف أو الخسوف الإكثار من الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره”.

ولكن لا يوجد دعاء محدد يقال عند خسوف القمر، بل يوجد عدد من الأدعية، منها:

“الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة، اللهم إنا نستغفركَ ونتوب إليك”.

“الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكُلُّنا لَكَ عبد”.

“الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شانه”.

“اللهم صلِّ على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم: {وإنك لعلى خُلق عظيم}، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم”.

“اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك، توبة عبد ظالمٍ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا”.

“اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرُكَ ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك”.

ويشاهد سكان المملكة مساء اليوم خسوفًا جزئيًّا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي 02:00 صباحًا.