أذربيجان تستضيف المرحلة الثانية من إعداد أخضر رفع الأثقال

المواطن - واس

يُواصل المنتخب السعودي لرفع الأثقال لذوي الإعاقة تدريباته في معسكره الخارجي بالعاصمة الأذربيجانية باكو استعداداً للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي ستُقام في كازاخستان خلال الفترة من 6 ـ 18 / 11 / 1440هـ.

ويشارك في المعسكر 7 ربّاعين هم ميسر العليمي، وعبادة هوساوي، وأصيل هوساوي، وعبدالعزيز سحلول، وطارق بالغيث، وسعيد هوساوي، وخالد الناجم، يجرون تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب علي اليامي ومساعده فتحي يعقوب ومشرف إعاقة عبدالسلام العبدالسلام، والمعالج حسني بوقس والإداري بندر المغيصيب.

يُذكر أن الأخضر بدأ المرحلة الأولى بمعسكر داخلي في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض لمدة 10 أيام، غادر بعدها إلى باكو لخوض المرحلة الثانية التي سيغادر منها إلى كازاخستان للمشاركة في البطولة.

من ناحية أخرى يستعدّ المنتخب السعودي للفئات السنية في رفع الأثقال للمشاركة في البطولة العربية والتي تُقام في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

الدعم متواصل

ويُذكر أن محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال قام بجولة لعدد من الأندية ومراكز تدريب الاتحاد في عدة مناطق شملت مركز تدريب الاتحاد بأندية الهداية والهدي والترجي والخويلدية، ضمن خطة مُعدة لزيارة جميع الأندية والمراكز للوقوف على إمكانيات صالات رفع الأثقال فيها.

كذلك يسعى اتحاد رفع الأثقال لضمان ظهور رباعين مميزين ليكونوا رافدًا للمنتخبات الوطنية ولتستمر لعبة رفع الأثقال كواحدة من أهم الألعاب الفردية والتي تُحقق إنجازات باسم المملكة في المحافل القارية والعالمية.