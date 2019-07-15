أردوغان يتودد إلى ترامب

المواطن - متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب حمل الكثير من لغة التودد: إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب قادر على إنقاذ أنقرة من عقوبات محتملة ستفرضها واشنطن بعد شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية إس 400.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد يومين من استلام تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أول شحنة من قطع منظومة إس 400، رغم تحذير واشنطن من أن هذا الإجراء قد يتبعه عقوبات أمريكية.

ونقلت محطة خبر ترك التلفزيونية عن أردوغان قوله أمام صحفيين أتراك: إن ترامب “لديه سلطة الإحجام عن أو تأجيل (تطبيق) قانون مجابهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات”، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية الرامية لمنع الدول من شراء عتاد عسكري من روسيا، بحسب “سكاي نيوز”.

وأضاف أردوغان، وفقًا لخبر ترك: “بما أن هذا هو الوضع، فإن على ترامب إيجاد حل وسط”.

وكان ترامب عبر عن تعاطفه مع الموقف التركي أثناء لقائه مع أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر الماضي، قائلًا: إن أنقرة اضطرت لشراء المنظومة إس-400 من موسكو؛ لأن الإدارة الأمريكية السابقة رفضت بيعها صواريخ باتريوت.

وقال أردوغان: “الآن لا أعتقد أن ترامب يتفق في الرأي مع من هم دونه (من المسؤولين الأمريكيين)، وقد قال ذلك أمام كل وسائل الإعلام العالمية”.