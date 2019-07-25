أرسنال يتعاقد مع داني سيبايوس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تعاقده مع النجم الإسباني داني سيبايوس قادمًا من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

ونشر حساب نادي أرسنال الإنجليزي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، صورًا للاعب داني سيبايوس بعد توقيعه رسميًا، عقب موافقة الجانرز على شرط ريال مدريد الإسباني بوجود بند بأحقية الشراء.

وكان مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، قد أخبر سيبايوس بأنه خارج خططه في منافسات الموسم الجديد، الأمر الذي جعل اللاعب يطلب الرحيل، لرغبته في المشاركة باستمرار.

وطلب داني سيبايوس من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني عدم بيعه بشكل نهائي، حيث يأمل العودة إلى صفوف المرينغي مرة أخرى.

ومن المقرر أن يرتدي داني سيبايوس القميص رقم 8 مع أرسنال الإنجليزي، وهو القميص الذي كان يرتديه آرون رامسي الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.