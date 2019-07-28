أرسنال يستهدف ضم روجاني

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، دانيلي روجاني.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي من أزمة دفاعية كبيرة، بعد تعرض نجمه روب هولدينج لإصابة في الركبة، وإضراب لوران كوسيلني لرغبته في فسخ العقد، ما دفعه للتفكير في ضم نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت تقارير إيطالية، أن نادي أرسنال الإنجليزي يسعى للتعاقد مع دانيلي روجاني، بعدما تقلصت فرص مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عقب التعاقد مع قائد أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت.

وشارك دانيلي روجاني في 20 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وتُقدر قيمته بـ40 مليون يورو تقريبًا.

وتُشير التقارير إلى أن أرسنال لا يستطيع دفع هذا المبلغ وضم روجاني بشكل نهائي، الأمر الذي سيدفعه إلى اللجوء لضمه على سبيل الإعارة، إلا أن هذا الأمر يتوقف على جاهزية زميله جورجيو كيليني الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.