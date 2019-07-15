أرسنال يستهدف ضم نجم برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن نادي أرسنال الإنجليزي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “سبورت”، إلى أن نادي أرسنال يرغب في ضم مالكوم على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، مع وضع بند يُتيح الحصول على خدماته بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن نادي برشلونة الإسباني يريد الحصول على 55.7 مليون يورو، للموافقة على رحيل لاعبه البرازيلي مالكوم صاحب الـ 22 عامًا.

ولفتت “سبورت”، إلى تواجد ممثلي مالكوم في لندن، من أجل التفاوض على رحيله، إلا أن الطرفين بعيدان عن التوصل لاتفاق حتى الآن، بسبب الراتب الأسبوعي الذي يحصل عليه اللاعب البرازيلي، والذي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

ويرغب مالكوم في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة، من أجل المشاركة بشكل أكبر في المباريات، حيث لم يلعب بشكل كبير تحت قيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي.