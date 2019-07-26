أرسنال يُطمئن الجماهير على أوزيل وكولاسيناك

المواطن - مروة نبيل

طمأن المتحدث الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي، الجماهير على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم الألماني مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك، بعد نجاتهما من محاولة سطو مسلح، أمس الخميس.

وأكد المتحدث الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي، أن أوزيل وكولاسيناك سيُشاركان، اليوم الجمعة، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، مؤكدًا أن ثنائي الجانرز بخير.

وتعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي لمحاولة سرقة من قبل شخصين يقودان دراجة بخارية، حيث حاولا سرقة سيارة النجم الألماني، ولم يتم القبض على الجناة حتى الآن.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال معسكرًا في أمريكا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وشارك في البطولة الدولية للأبطال الودية، وودعها بركلات الترجيح على يد ريال مدريد الإسباني.