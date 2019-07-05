أرقام.. السياحة إلى تركيا خطر على حياتك

المواطن - الرياض

السياحة إلى تركيا خطر.. تحذير يتوالى يوم بعد يوم ليؤكد أن هذا البلد لم يعد آمنًا لأحد، خاصةً السعوديين الذين يذهبون إلى هناك للسياحة.

واحتلت تركيا المرتبة الثامنة عالميًّا بمعدل حالات القتل؛ حيث وصلت إلى 25.611 حالة خلال عام، كما ارتفعت جرائم الطعن إلى 16 ألف حالة خلال عام، وارتفعت حالات السرقة إلى 22.480 حالة.

وشهدت إسطنبول 250 حالة وفاة و316 إصابة لتكون الأولى في أعداد القتلى والمصابين بين مدن تركيا.

وينصح الخبراء جميع السياح بعدم المخاطرة بحياتهم بالسفر إلى تركيا، مؤكدين أن الوضع الأمني في تركيا وكذلك المعاملة السيئة للسياح لاسيما الخليجيين يحتم على الجميع تجنب السفر لتركيا.

ويؤكد الخبراء أن هناك إجماعًا خليجيًّا وسعوديًّا على ما يبدو بأن تركيا خطر على السياح، وهذا الشعور لن ينفك ما دامت التناقضات التركية مستمرة في التعامل مع السياح خاصة السعوديين.

يأتي ذلك في ظل استمرار التهديدات التركية في اعتقال كل من ينتقد تركيا ونظامها وسياساتها في المنطقة.