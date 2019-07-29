أزمات عانى منها الحكم السعودي

المواطن - محمد سمعه

مع اقتراب موسم 2019-2020 من بدايته في السعودية، يسعى المسؤولون عن الكرة في المملكة إلى تجهيز الحكم السعودي من أجل إدارة المباريات بصورة مكثفة في الموسم الجديد من بطولة دوري المحترفين.

وكان الحكم السعودي تعرّض للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، كما أن معظم الأندية كانت تُفضل الاستعانة بحكام أجانب بدلًا من حكام سعوديين.

قال الناقد الرياضي تركي الغامدي: الثقة في الحكم السعودي الآن ليست كما كانت، ولا أستطيع لوم الجماهير أو الإعلاميين.

وتابع تركي الغامدي: الحكم السعودي لم يتعلم من أخطائه، ولم يساعد نفسه من أجل استرداد ثقة الوسط الرياضي، وهو يعاني أيضًا من أزمات مثل تأخر مستحقاته المالية، وعدم توفير البيئة المناسبة له للعمل والإنتاج، كذلك يجب توفير طيران له نظرًا لطول المسافات عند السفر بالبر، يجب أن تُهيأ له الظروف لكي يتألق.

أما الناقد الرياضي مريح المريح فقال: الحكم السعودي يحتاج حاليًا للمساندة من أجل أن يستعدّ بشكل جيد للموسم الجديد مثله مثل اللاعب، وجود تقنية حكم الفيديو المساعد سيساعد الحكم السعودي على تقليل أخطائه، والتقنية ساعدت الحكم الأجنبي على التألق في الدوري السعودي بالموسم الماضي.

مريح المريح : ما مر على الحكام سابقاً كان أزمة ثقة حقيقة #الحصاد_الرياضي

#المنتخب_السعودي pic.twitter.com/AyPXi3wSTb — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 27, 2019