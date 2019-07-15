أزمات لا تنتهي في الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يُفكر خلال الفترة الحالية في حسم مصير كل من اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري واللاعب السوري عمر خربين.

وعاد عمر خربين لنادي الهلال مؤخرًا بعد نهاية إعارته لنادي بيراميدز المصري، بينما تعافى عموري من إصابة القطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

وأصبح مصير الثنائي بمثابة أزمة لـ نادي الهلال، خاصة أن خربين طلب الرحيل عن صفوف الهلال لخوض تجربة احترافية في مكان آخر.

أما بالنسبة لـ عموري فسيتجه نادي الهلال خلال الفترة المقبلة للتفريط في اللاعب الإماراتي رغم تأكيد التقارير الطبية التي أجراها في مدينة برشلونة الإسبانية أن عموري جاهز للمشاركة في أي مباراة.

ولا يريد نادي الهلال المخاطرة وتجديد بقاء عموري، خاصة أن الزعيم يود مصالحة جماهيره في موسم 2019-2020 والمنافسة على كل البطولات؛ وذلك لتعويض خيبة أملهم في موسم 2018-2019، عندما خسر الهلال لقب الدوري لصالح غريمه النصر وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي.

وقيل: إن نادي الهلال مهتم بضم هارون كمارا لاعب نادي القادسية، ليكون بديلًا لـ السوري عمر خربين في الهلال.

وانضم عموري لصفوف نادي الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة.