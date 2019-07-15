أزمة أولى لإدارة السويكت

المواطن - محمد سمعه

مع فوز صفوان السويكت برئاسة نادي النصر لمدة أربع سنوات، تطمح الجماهير النصراوية في تحرك الإدارة الجديدة بصورة مميزة في فترة الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع الصفقات والتي تُفيد العالمي في الموسم الجديد.

وكان النصر نجح في ضم المهاجم عبدالفتاح آدم من نادي التعاون قبل ساعات من فوز صفوان السويكت برئاسة أصفر العاصمة.

وذكرت تقارير صحافية اليوم أن نادي الاتفاق رفض رفضًا تامًّا، التفريط في اللاعب محمد الكويكبي لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية.

وسيعتمد المدرب الوطني خالد العطوي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتفاق على اللاعب محمد الكويكبي بصورة كبيرة في الموسم المقبل.

أزمة أولى:

وكان النصر أبدى اهتمامه مرارًا وتكرارًا بالتعاقد مع محمد الكويكبي لتنشيط الجانب الهجومي في العالمي، لكن رفض الاتفاق يُمثل الأزمة الأولى لإدارة السويكت.

وسيكون لازمًا على إدارة صفوان السويكت، التحرك للتعاقد مع اللاعب البديل، بعدما رفض الاتفاق التفريط في نجمه الكويكبي.

وكان صفوان السويكت، تفوق على صالح الأطرم ونصر النصر في انتخابات نادي النصر، خاصة بعد انسحاب كل من إبراهيم العثمان وتركي الدهام من الانتخابات.

وتولى صفوان السويكت رئاسة نادي النصر خلفًا لسعود آل سويلم والذي أعلن عدم ترشحه لرئاسة العالمي عبر تغريدات كتبها في حسابه الرسمي بتويتر.